الرائد يعود إلى طريق الانتصارات بخماسية في البطل

استعاد فريق الرائد الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد تغلبه على مضيفه أبها بنتيجة 5ـ1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 الأخيرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وافتتح الرائد التسجيل مبكرًا عن طريق الغيني زينهو جانو عند الدقيقة 13، قبل أن يدرك أبها التعادل بواسطة الهولندي سيلا سو في الدقيقة 21، وعاد الضيوف للتقدم عبر الفرنسي كريم يودا عند الدقيقة 42، ثم عزز جانو النتيجة بهدف ثالث مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الرائد تفوقه وأضاف جانو هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه عند الدقيقة 55، قبل أن يختتم الجزائري يسري بوزوق الخماسية عند الدقيقة 84.

ورفع الرائد رصيده إلى «52.» نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أبها بطل دوري يلو عند «77» نقطة.