جوميز: الحقائق واضحة.. ومستوى الفتح مقنعني

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه في الموسم الجاري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه كان قادرًا على تقديم الأفضل.

وقال جوميز في المؤتمر الصحافي، الأربعاء، قبل مواجهة النجمة، الخميس، في الجولة الـ33 قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي: «هناك حقائق واضحة، وأنا راضٍ عن الفريق هذا الموسم، على الرغم من أنني أؤمن بأننا كنا قادرين على تقديم الأفضل، وهناك مباريات كثيرة كنا في بعضها بوضع جيد، وفي بعضها الآخر لم نكن جيدين».

وشدد مدرب الفريق الفتحاوي على أهمية لقاء النجمة بوصفها الأخيرة للفريق على ملعبه ووسط جماهيره في الموسم الجاري، وأضاف: «لا بد أن نتوج عملنا في آخر مباراة على ملعبنا بنتيجة جيدة، وجمهورنا يستحق الفوز».

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية معرفة ميزانية ناديه للموسم الجديد من أجل تحديد أفضل العناصر في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه استدرك: «حتى هذه اللحظة لم يحدث أي اتفاق مع النادي حتى الآن على تجديد عقدي، والموسم المقبل سيكون صعبًا في ظل وجود أندية تملك ميزانيات ضخمة في عملية تعاقدات جديدة».

وعن مشاركة بعض العناصر الشابة، ومنهم زياد الجري، مع فريق تحت 21 عامًا في دوري النخبة، أجاب جوميز: «نحن نهتم بمصلحة الفريق، وندعمه ببعض لاعبي الفريق الأول».