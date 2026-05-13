الاتحاد يستدعي سيميتش

وصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى الدمام، مساء الأربعاء، ببعثةٍ ضمّت 22 لاعبًا، من بينهم المدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، الذي غاب بقرارٍ فنيّ عن مباراة ضمك الماضية.

وتخلو البعثة من أسماء المهاجمَين المغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج إلينيخينا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز، وحامد الغامدي، لاعب الوسط.

ويواجه الاتحاد مضيفه الاتفاق، مساء الخميس على ملعب «إيجو»، لحساب الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، وفي ذروة تنافسٍ من الفريقين مع التعاون على المركز الخامس، المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمّت قائمة «النمور» المستدعاة ثمانية أجانب، مع اختيار المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو كلٍ من الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، وكارلو سيميتش، والظهير الألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينهو تفاريس، لاعب الوسط الدفاعي، والجزائري حسام عوار، لاعب الوسط الهجومي، والجناحين الهولندي ستيفن بيرجوين والفرنسي موسى ديابي.

واختتم الفريق تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية عصرًا على ملعبه في جدة سبقت التوجّه إلى المطار والمغادرة إلى الدمام.

ويحتل حامل اللقب المركز السادس، برصيد 52 نقطة، بالتساوي مع التعاون، الخامس. ويتقدم الفريقان بثلاث نقاط على الاتفاق، صاحب المركز السابع.

قائمة الاتحاد المستدعاة للمباراة:

حراسة المرمى:

بريدراج رايكوفيتش

محمد العبسي

أسامة المرمش

الدفاع:

دانيلو بيريرا

أحمد شراحيلي

محمد برناوي

حسن كادش

ماريو ميتاي

مهند الشنقيطي

كارلو سيميتش

أحمد الجليدان

خط الوسط:

فابينهو تفاريس

عوض الناشري

حسام عوار

فيصل الغامدي

محمد فلاتة

الهجوم:

موسى ديابي

عبد العزيز البيشي

عبد الرحمن العبود

صالح الشهري

أحمد الغامدي

ستيفن بيرجوين