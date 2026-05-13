بثنائية الطائي.. جدة يسجل الفوز التاسع

سجل فريق جدة الأول لكرة القدم فوزه التاسع في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى خلال النسخة الجارية، بعد تغلبه على مضيفه الطائي 2ـ1، الأربعاء، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ضمن الجولة الـ34 الأخيرة من المسابقة.

وتقدم جدة عند الدقيقة 43 عن طريق الصومالي فيصل أبوبكر عثمان، قبل أن يعزز الألماني توريس نول النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما قلص الطائي الفارق عند الدقيقة 69 عبر البرازيلي وِلرسون جارسيا بارايا.

وشهدت المباراة طرد حسن الحبيب، لاعب جدة، عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إلا أن الفريق حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليختتم موسمه بانتصار خارج أرضه.