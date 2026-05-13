قبل 6 أيام من القرعة في جدة.. إطلاق هوية «خليجي 27»

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد كأس الخليج العربي واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، الأربعاء، إطلاق الهوية الرسمية لكأس الخليج العربي «خليجي 27» ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة محافظة جدة للبطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.

ويأتي إطلاق هوية «خليجي 27» بالتزامن مع العدّ التنازلي لمراسم سحب القرعة المقررة 19 مايو الجاري في جدة التاريخية.

وتستضيف جدة منافسات كأس الخليج للمرة الأولى، في خطوةٍ تمثل امتدادًا جديدًا لمسيرة البطولة التاريخية وتعكس المكانة المتنامية للسعودية في استضافة أبرز الأحداث الرياضية.

وكشف الاتحاد السعودي عن أن الهوية الجديدة تحمل طابعًا مستوحى من روح الخليج وتفاصيل محافظة جدة، إذ جاء تصميم الشعار مستلهمًا من «الرواشين» التاريخية التي اشتُهرت بها جدة التاريخية راسمًا شكل كأس البطولة، وتعكس هذه الخطوة ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري للمدينة، كما تمنح الهوية طابعًا بصريًا يعبّر عن أصالة المكان.

ووفقًا للاتحاد فإن ألوان الهوية استُلهمت من ألوان هوية السعودية، إلى جانب الألوان الزاهية التي عُرفت بها مدينة جدة، إضافةً إلى درجات اللون الفيروزي المستوحى من شواطئ الخليج العربي، بما يعكس الطابع البحري والترابط الثقافي والجغرافي بين دول الخليج.

وأكد الاتحاد السعودي أن الهوية الجديدة تجسّد الشغف الكبير الذي تحمله جماهير الخليج تجاه البطولة، وتُبرز ما تمثله كأس الخليج من روابط أخوية وتاريخ رياضي واجتماعي ممتد بين شعوب المنطقة، إلى جانب التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية بمختلف مستوياتها.