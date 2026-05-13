أمام الجبيل.. العدالة ينهي موسمه بـ5 انتصارات متتالية

أنهى فريق العدالة الأول لكرة القدم موسمه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بانتصاره الخامس تواليًا، عقب فوزه على الجبيل 2ـ0، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن الجولة الـ34 الأخيرة.

وكان الفريق الأحسائي حقق خمسة انتصارات متتالية على فرق الجندل، والجبلين، والأنوار، وأبها، والجبيل، ليتمكن من ضمان البقاء في دوري يلو خلال النسخة المقبلة.

وسجل العدالة هدفيه عن طريق الزامبي جوشوا موتال عند الدقيقة 44، وحسن المحمد صالح عند الدقيقة 61، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ14، فيما بقي الجبيل عند 14 نقطة في المركز الأخير.