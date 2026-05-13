40 دقيقة بعد الخلود.. احتفالية أهلاوية بالنخبتين

تنظّم شركة النادي الأهلي حفلًا مدّتُه نحو 40 دقيقة بعد مباراة فريقه الأول لكرة القدم ضد الخلود، السبت على ملعب «الإنماء» في جدة، تكريمًا للاعبيه والجهاز الفني، وباقي الأجهزة، على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويدعو النادي عددًا من نجومه القدامى لحضور المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، في المنصة الذهبية للملعب، ومتابعة الحفل، الذي يشهد عروضًا بالليزر وفقراتٍ أخرى، أهمها دخول كأسي دوري الأبطال إلى أرضية الملعب.

وأراد الأهلي تنظيم حفلٍ أكبر، كما أكدت المصادر. ولتمكينه من ذلك، طلب من رابطة دوري المحترفين تقديم موعد اللقاء، ليبدأ في تمام الـ 07:00 مساءً بدلًا من الـ 09:00، لكن الرابطة رفضت التغيير. أمام ذلك، ولضيق الوقت، سيكتفي النادي بحفل مبسَّط، بعد آخر مواجهة على أرضِه الموسم الجاري.

وفاز الأهلي، الذي يدرّبه الألماني ماتياس يايسله، بدوري الأبطال مرتين متتاليتين، أحدثهما الشهر الماضي. ومحليًا، ويحتل المركز الثالث في الدوري، برصيد 75 نقطة، فيما بدأ موسمه الجاري برفع كأس السوبر السعودي. وعلى صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، غادر المنافسة من دور الأربعة.