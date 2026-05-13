المرة 17.. فيفا يمنع صفقات الزمالك 3 فترات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منع نادي الزمالك المصري من قيد أي صفقات جديدة، لمدة ثلاث فترات انتقال مقبلة.

وذكر «فيفا» عبر بوابته الرسمية، الأربعاء، أنه تقرر إيقاف قيد الزمالك المصري لثلاث فترات جديدة ليكون الإيقاف رقم 17.

ويحتاج الزمالك إلى أكثر من 6 ملايين دولار لسداد مستحقات اللاعبين والأندية قبل 31 مايو الجاري ليتم رفع إيقاف القيد ليحصل علي رخصة المشاركة في بطولات الموسم المقبل للكاف.

ويتعلق الإيقاف الجديد بقضية مستحقات المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، الذي كان قد رحل قبل موسمين لينضم إلى كاظمة الكويتي.

وتأتي القضايا المتراكمة على كاهل الزمالك في وقت يقترب فيه الفريق من تحقيق لقبين، أحدهما محلي والآخر قاري، حيث يحتاج الزمالك لنقطة واحدة من مباراته الأخيرة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا، لكي يتوج بطلًا للمسابقة.

وعلى الصعيد الإفريقي، سيواجه الزمالك نظيره الجزائري اتحاد العاصمة، مساء السبت، في إياب النهائي الإفريقي، بعدما خسر الفريق المصري ذهابًا 0ـ1 ليحتاج للفوز في القاهرة بفارق أكثر من هدف.