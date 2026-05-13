الاتحاد يعيد البليهي بعد العقوبة الشبابية

يعود علي البليهي، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى المشاركة بدءًا من مباراة الاتحاد، المؤجَّلة من الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

واستبعد نادي الشباب البليهي من مباراة نيوم، التي خسِرها فريقُه 1ـ2 الإثنين في تبوك، بسبب احتفاليته بعد إحرازه هدفًا أمام النصر، الخميس.

ورفع اللاعب، المعار من نادي الهلال حتى نهاية الموسم الجاري، واقيًا للساق أمام الكاميرات عليه صورَتُه بالقميص الأزرق، ما دفع إدارة «الليوث» إلى معاقبته عبر إبعاده عن مباراة الجولة الـ 32.

وأكدت المصادر اقتصار العقوبة الانضباطية الداخلية على لقاءٍ واحد، وعودة المدافع الدولي السابق إلى المشاركة بدءًا من مواجهة الاتحاد، مساء الأحد، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض.

وعلى الملعب ذاته، خسِر الشباب 2-4 من النصر، في مباراةٍ قُّدِّمَت من الجولة الـ 33.

ومنذ إعارته خلال الانتقالات الشتوية الماضية، خاض البليهي «36 عامًا» 12 مباراةً مع فريقه الحالي، أحرز خلالها هدفًا.

وبعد العودة من تبوك، حصل «الليوث» على راحة يومين، ويستأنفون تدريباتهم، مساء الخميس، لبدء الاستعداد للمباراة المؤجّلة. ولا يغيب عنهم سوى المهاجم البرازيلي المصاب كارلوس جونيور، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الموقوف حتى نهاية الموسم بقرارٍ انضباطيّ من النادي.