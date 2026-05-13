«تويستد مايندز» يغادر «EA FC26»

ودّع فريق «تويستد مايندز» (Twisted Minds) رسميًا منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية للعبة «EA FC26».

وجاءت المغادرة بعد مسيرة حافلة للفريق في البطولة، التي تشهد تنافسًا محتدمًا بين نخبة الأندية المحلية في السعودية خلال موسم 2026.

ويُعد خروج «تويستد مايندز» من هذه النسخة خسارة لأحد الفرق الطموحة في الساحة، في الوقت الذي تواصل فيه بقية الأندية صراعها نحو المراكز الأولى لجمع النقاط وتعزيز مكانتها في الترتيب العام للدوري.

وتأتي هذه النتائج لتعكس مستوى الندية العالي في منافسات كرة القدم الإلكترونية تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.