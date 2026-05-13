«القادسية» بطل «فالورانت» في الشرق الأوسط

توّج فريق «القادسية» بلقب بطولة لعبة «فالورانت» (Valorant) لمنطقة الشرق الأوسط، محققًا إنجازًا إقليميًا جديدًا يضاف إلى سجلات النادي.

وجاء هذا الفوز ليعزز مكانة الفريق في المنافسات الكبرى بعد سيطرته المحلية، منتقلًا من الهيمنة على البطولات المحلية إلى تحقيق المجد على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا التتويج في ظل الحراك الكبير الذي تشهده الأندية السعودية في قطاع الرياضات الإلكترونية لعام 2026، حيث نجح النادي الشرقي في حسم اللقب لصالحه رفقة تشكيلته التي ضمت « SICKREY، SIMND4RK، ZIMO ، KHAALID SUJI SPY».

ويُعد هذا الإنجاز خطوة هامة للفريق في إطار سعيه لتمثيل المنطقة في المحافل العالمية المقبلة، تماشيًا مع الطموحات المتزايدة للأندية المحلية في اعتلاء منصات التتويج الإقليمية والدولية.