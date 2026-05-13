إدوارد يقود الأخضر في «ليج أوف ليجندز»

أعلن المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية عن تعيين المدرب إدوارد (@EdwardCarryLoL) لقيادة الأخضر في لعبة «ليج أوف ليجندز» (League of Legends).

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الجاهزية الفنية للمنتخب قبل خوض منافسات كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 (ENC26).

ويُعد اختيار إدوارد إضافة نوعية للجهاز الفني، نظرًا لما يملكه من خبرة واسعة في منافسات «ليج أوف ليجندز» العالمية. ويهدف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال هذا التعيين إلى تقديم أداء مشرف في البطولة المرتقبة، التي تجمع نخبة المنتخبات العالمية للتنافس على اللقب في العاصمة الرياض.