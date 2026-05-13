دورة الألعاب الخليجية.. 13 ميدالية سعودية في ثاني الأيام

رفع فريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي تستضيفها «الدوحة 2026»، رصيده في الميداليات إلى 21 ميدالية خلال اليومين الأولى، فيما حقق في اليوم الثاني من الدورة 13 ميدالية، ليرتفع الرصيد السعودي في جدول الترتيب إلى المركز الثاني.



وحصد فريق السعودية لكرة الطاولة، ذهبية مسابقة الفرق، في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، الأربعاء، إذ جاء فوز أخضر الطاولة بالذهب، بواسطة عبد العزيز بو شليبي، علي الخضراوي، خالد الشريف، وسالم السويلم، بتصدرهم لدور المجموعات، إثر تغلبهم في جميع لقاءات المجموعة، التي ضمت عمان والبحرين وقطر.

وفي لعبة البولينج، انتزع الأمير محمد بن سلطان، وعبد المجيد العصلاني، لاعبي فريق السعودية، المركز الأول والميدالية الذهبية، لمسابقة زوجي البولينج، بتحقيقهم 2562 نقطة من ستة أشواط.

ونال علي الخيبري لاعب فريق السعودية للتايكوندو، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 80 كجم، بعد فوزه في النهائي على القطري عبد الرحمن العريمي 2-0.

وخطفت السعودية دنيا صابر، ذهبية منافسات التايكوندو لوزن فوق 67 كجم، بتغلبها على القطرية نور محمد بنتيجة 2-1، فيما نالت زميلتها أزين عبد الله برونزية وزن 57 كجم.

وفاز محمد باعباد لاعب المنتخب السعودي للبلياردو، بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمسابقة فردي عشر كرات، إثر تغلبه في نهائي المسابقة على القطري علي العبيدلي بنتيجة 7–5.

وحقق فريق السعودية للسباحة أربع ميداليات فضية في منافسات اليوم، بواسطة محمد العتيبي «50م صدر» بزمن 29.32 ثانية، وعماد الزبن «100م حرة»، بزمن 50.58 ثانية، وعلي العيسى «200م ظهر» بزمن 2.07.88 دقيقة ورقم سعودي جديد، وجاءت الفضية الرابعة بواسطة فريق التتابع 4×100م حرة بزمن 3.27.72 دقيقة.

وطار فريق السعودية لكرة السلة 3×3 للسيدات، بفضية المسابقة، بعد خسارتهم في النهائي أمام البحرين بنتيجة 17-22، فيما حصل فريق الرجال على برونزية مسابقة الرجال، بعد فوزهم على الإمارات بنتيجة 13-9.

وحصلت ندى عابد لاعبة فريق السعودية للمبارزة، على الميدالية البرونزية لمسابقة الأيبيه، بفوزها في دور الـ16 على الكويتية ياسمين الشواف 15-11، وفي ربع النهائي على فاطمة قاسم 15-6، وخسارتها في نصف النهائي من الكويتية فوزية الرفاعي 14-15.

وبهذه الميداليات، ارتفع الرصيد السعودي إلى 21 ميدالية «9 ذهبيات، 8 فضيات، 4 برونزيات» والمركز الثاني في جدول الترتيب العام.