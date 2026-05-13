سيدات «فالكونز» ينطلقن بـ «موبايل ليجندز»

بدأ فريق سيدات «فالكونز» مشواره في تصفيات بطولة «MWI MENA» للعبة «موبايل ليجندز» (Mobile Legends: Bang Bang).

وتعد هذه التصفيات المرحلة الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

وتسعى سيدات «فالكونز» من خلال هذه المشاركة إلى حجز بطاقة التأهل وتمثيل السعودية في المحفل العالمي المرتقب، وسط طموحات كبيرة لتعزيز حضور المرأة السعودية في قطاع الرياضات الإلكترونية.

ويأتي انطلاق التصفيات في ظل منافسة محتدمة بين فرق المنطقة للظفر بمقعد في البطولة التي تجمع نخبة الأندية والمنتخبات العالمية للمنافسة على اللقب الأغلى في الموسم الجاري.