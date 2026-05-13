المرة الأولى.. الكويت بطل التحدي الآسيوي

توج فريق الكويت الكويتي الأول لكرة القدم بلقب مسابقة دوري التحدي الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه بعدما قلب تأخره مرتين أمام ضيفه سفاي رينج الكمبودي إلى فوز مثير 4-3 بعد التمديد «الوقت الأصلي 2-2» الأربعاء في المباراة النهائية على ملعب جابر الدولي.

وتقدم الضيوف مبكرًا بواسطة البرتغالي تياجو ألفيش بعد مرور ثلاث دقائق فقط على صافرة البداية، وضاعف الياباني ريو فوجي النتيجة عند الدقيقة 9، ورد الكويت بهدفي المغربي مهدي برحمة 48 والبحريني محمد مرهون 56.

وأعاد الفنزويلي كريستيان سانتوس التقدم للفريق الكمبودي في بداية الشوط الأضافي الأول 96، لكن الكويت سجل هدفين بواسطة المصري عمرو عبد الفتاح «عموري» 99 ويوسف ناصر 110.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى أربعة ألقاب قارية، بعدما سبق له الفوز بكأس الاتحاد الآسيوي أعوام 2009 و2012 و2013.

واعتمد المدرب المونتينيجري للكويت نيبوشا يوفوفيتش على تشكيلة ضمت خالد الرشيدي في حراسة المرمى، وأمامه علي حسين ومحمد فريح وبرحمة والكونغولي مالك زولا، وفي الوسط رضا هاني وأحمد الظفيري ومرهون ومحمد دحام وعموري، فيما تولى التونسي طه ياسين الخنيسي قيادة الخط الأمامي.