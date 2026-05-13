التضامن يتوج بالدرجة الأولى ويصعد

تُوج فريق التضامن ببطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2025-2026، عقب فوزه على القنفذة بنتيجة «6-4»، في المباراة النهائية التي لعبت، الأربعاء، على ملعب كرة القدم الشاطئية في أكاديمية مهد.

وضمن فريقا التضامن والقنفذة الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2026-2027، وفق نظام البطولة الذي يقضي بتأهل البطل والوصيف إلى منافسات الدوري الممتاز.