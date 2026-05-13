كيسيه ومحرز وإيبانيز

الصيف انطلق قبل دخول أشهره المعروفة، وبدأ الكل محب وغير ذلك بالحديث عن عقد فرانك كيسيه لاعب منتخب ساحل العاج، والذي سيبلغ في شهر سبتمبر 30 عامًا، والذي قدم مع النادي الأهلي ثلاث سنوات كانت حافلة بالعطاء الكبير والمثير، وظفر فيها بكأس السوبر وبطولتي نخبة آسيا، واستطاع فرانك من خلال إمكاناته داخل المستطيل الأخضر أن يبني قاعدة من الحب الكبير في المدرج الأجمل في العالم العربي مدرج النادي الأهلي، وللمعلومية كيسيه يعلم ونحن كذلك بأن أندية إيطاليا التي ظهرت شائعات بأنه متجه إليها، وأنه لا يرغب في تمديد عقده مع النادي الجداوي.

لن ولم تدفع له ما يدفعه النادي الأهلي في الماضي والمستقبل، وبالتحديد خلال ما تبقى له من سنوات عمره الباقية في عالم المستديرة، ولكن غالبية اللاعبين في عقدهم الأخير يبحثون عن القدرة المالية الكبيرة

من خلال وكلاء لاعبين أو مؤثرين في السوشل ميديا، وأكرر لن يحصل عليها في بلاد البيتزا والمكرونة، ولهذا أتمنى من يفاوض هذا النجم يدرك بأن الأهلي أولًا.

وعن محرز وإيبانيز لا يزال في عقديهما متسع من الوقت أي في الصيف القادم، وكلاهما نجمان لا يمكن الاستغناء عنهما، فالأول سيبلغ من العمر العام بعد القادم 37 عامًا والآخر 29 عامًا، وأتصور بأن يايسله أفضل من يقيّم هؤلاء الثلاثة من حيث القيمة النقدية والأهمية داخل المجموعة الجميلة التي خطط لها أبو الشباب عبد العزيز العنقري، والذي أتمنى أن يتواجد في حالة المفاوضات كونه صاحب الأسبقية في التعاقد معهما قبل ثلاث سنوات.