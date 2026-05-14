الاتحاد يفاوض المدير الرياضي في بايرن

كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن أن إدارة شركة الاتحاد قررت تجميد صلاحيات الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي، خلال الفترة المقبلة، مع عدم منحه أي دور في الاستراتيجية الجديدة، التي تعمل الإدارة على تنفيذها، استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقًا للمصادر ذاتها، دخلت إدارة الاتحاد في اجتماعات مع ماكس إيبرل، مدير الإدارة الرياضية في بايرن ميونيخ، لبحث إمكانية التعاقد معه وقيادة المشروع الرياضي للنادي خلال المرحلة المقبلة.

إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى اتفاق نهائي، في ظل وجود اختلافات تتعلق بالرؤية والاستراتيجية المستقبلية، ما أدى إلى تعثر المحادثات في الوقت الحالي.

وفي المقابل، تواصل إدارة الاتحاد دراسة عدد من الأسماء البارزة المطروحة على طاولة النادي، تمهيدًا لحسم ملف المدير الرياضي الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة.