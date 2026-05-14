نهائي الآسيوية.. جيسوس يجهز حيدر وغريب

يتجه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى إراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين خلال مواجهة جامبا أوساكا الياباني، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جيسوس يخشى تعرض لاعبيه للإرهاق أو الإصابات، إضافة إلى احتمالية امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أربعة أيام فقط من الجولة الأخيرة في دوري روشن السعودي، التي يسعى النصر خلالها إلى تحقيق الفوز على ضمك وحسم لقب الدوري.

وبيّنت المصادر أن المدرب البرتغالي جهّز عددًا من الأسماء للدفع بها بشكل أساسي في النهائي، يتقدمهم العراقي حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان، إضافة إلى عبد الرحمن غريب، وعلي الحسن، وسعد الناصر، وسلطان الغنام.

وكانت «الرياضية» كشفت، الأربعاء، عن صعوبة مشاركة خماسي النصر البرازيلي أنجيلو، وعبد الإله العمري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، ونواف العقيدي، في النهائي.

يذكر أن النصر وصل إلى نهائي البطولة بعد الفوز 5ـ2 على نظيره الأهلي القطري في نصف النهائي، فيما عبر الفريق الياباني إلى النهائي بعد تخطيه بانكوك يونايتد التايلاندي.