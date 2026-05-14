كسب مواجهة كريستال.. السيتي يتمسك بحظوظ اللقب

حافظ فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا ثمينًا 3-0 على ضيفه كريستال بالاس، الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31، التي جرت بينهما على ملعب الاتحاد، معقل الفريق السماوي.

وافتتح النجم الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، وأضاف زميله المصري عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 40، علمًا بأن الهدفين جاءا من صناعة فيل فودين، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي سافينيو تقدم مانشستر سيتي، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وقرر الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، منح راحة لعدد من نجومه، الذين لم يشاركوا في القائمة الأساسية للمباراة، ولا سيما أن الفريق مقبل على مواجهة مرتقبة مع تشيلسي، السبت المقبل، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي العريق في لندن العاصمة البريطانية.

وشهدت المباراة بقاء النجم النرويجي الدولي إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام أرسنال، الذي لا يزال يتربع على القمة، مع تبقي مرحلتين على نهاية المسابقة.

وفي المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي يستعد لمواجهته المرتقبة مع رايو فاييكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، 27 مايو الجاري، عند 44 نقطة في المركز الخامس عشر.