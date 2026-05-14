سان جيرمان يحسم اللقب الـ14

أكد فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم فرض هيمنته على لقب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم في الأعوام الأخيرة، بعدما توج بالمسابقة الموسم الجاري، وذلك للمرة الـ14 في تاريخه.

وحقق سان جيرمان انتصارًا ثمينًا 2ـ0 على مضيفه وملاحقه المباشرة لانس، والذي غاب عنه السعودي سعود عبد الحميد تنفيذًا لعقوبة الإيقاف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 للمسابقة، التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب «بولار دولولي».

وافتتح النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 29، وأضاف السنغالي براهيما مبايي الهدف الثاني للفريق الضيف، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنحا سان جيرمان النقاط الثلاث، التي كانت كافية لحسمه للقب قبل خوض الجولة الأخيرة للبطولة.

وارتفع رصيد سان جيرمان، الذي حقق فوزه الـ24 في المسابقة الموسم الجاري مقابل 4 تعادلات و5 هزائم، إلى 76 نقطة، ليضمن إنهائه للبطولة وهو متربعًا على القمة.

وتقدم فريق العاصمة الفرنسية بفارق 9 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه لانس، الذي بقي في المركز الثاني، الذي ضمن له المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبذلك، عزز باريس سان جيرمان، الذي احتفظ بلقب الدوري الفرنسي للموسم الخامس على التوالي، صدارته لقائمة أكثر الأندية تتويجًا بالمسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1932.

وكان لانس يطمح للفوز على سان جيرمان الليلة للإبقاء على آماله في الحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 1997 ـ 1998، أملًا في فوزه على مضيفه ليون في الجولة الأخيرة، مع خسارة سان جيرمان.