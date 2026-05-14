المرة العاشرة.. إنتر بطل كأس إيطاليا

توج فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم بطلًا لكأس إيطاليا، بعد فوزه الأربعاء على نظيره لاتسيو بنتيجة 2ـ0 في نهائي البطولة.

وسجل المونتينيجري آدم ماروشيتش، لاعب لاتسيو، هدف تقدم إنتر، في مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 14، وأضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وجاء تتويج إنتر بلقب الكأس للمرة العاشرة في تاريخه، بعد أيام قليلة من تحقيقه لقب الدوري الإيطالي ليحصد الثنائية المحلية.

أما لاتسيو فتعد هذه هي المرة الرابعة التي يحل فيها وصيفًا لبطل الكأس، علمًا بأنه وصل للنهائي 10 مرات فاز في 7 منها.

وشق إنتر طريقه صوب النهائي بالفوز على كومو 3ـ2 في مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما هزم لاتسيو نظيره أتالانتا بركلات الترجيح بعد التعادل 3ـ3 في مجموع مباراتي الدور نفسه.

واكتسى ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية بألوان من التشجيع والحماس من جماهير الفريقين، وعلى الرغم من خوض لاتسيو المباراة على أرضية ميدانه المعتادة، لكن التفوق ميدانيًا كان لصالح الإنتر، الذي بسط هيمنته مبكرًا.

ونجح إنتر في أن يكون صاحب اليد العليا في المحاولات والوصول للمرمى، حيث سجل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 14، بعدما نفذ ديماركو ضربة ركنية، بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لتصطدم برأس المدافع آدام ماروشيتش وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 35 نجح الضغط المتقدم الذي ينفذه إنتر على دفاع لاتسيو في إجباره على ارتكاب خطأ، منه انطلق الهولندي دينزل دومفريس ليمرر إلى مارتينيز أمام المرمى لم يجد أي صعوبة في تسجيلها بالشباك.

وعزز الأرجنتيني الدولي رصيده كثالث الهدافين التاريخيين لإنتر ميلان برصيد 175 هدفًا في كل البطولات، ويطارد رقم صاحب المركز الثاني أليساندور ألتوبيلي الذي سجل 209 أهداف.

وفي الشوط الثاني حاول لاتسيو، في غياب مدربه المعاقب ماوريسيو ساري، وحضوره من المدرجات، تدارك الموقف، لكنها لم تحدث الفارق.