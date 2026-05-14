بعد التتويج.. برشلونة يسقط في مينديزوروزا

تغلب فريق ديبورتيفو ألافيس، المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم، على ضيفه برشلونة المتوج بطلًا للمسابقة، بنتيجة 1ـ0 خلال المواجهة التي جرت بمعلب مينديزوروزا، الأربعاء.

وحصد ألافيس 3 نقاط ثمينة في صراعه نحو البقاء في الدوري، مستفيدًا من الهدف الوحيد الذي سجله لاعبه الإيفواري إبراهيم دياباتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتأتي هذه المباراة، التي تندرج ضمن منافسات الجولة الـ36، بعد جولة واحدة فقط من فوز برشلونة على الغريم ريال مدريد 2ـ0 مباراة الكلاسيكو التي توجت الأول بطلًا للدوري.

ورفع هذا الفوز رصيد ألافيس إلى 40 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس عشر ويغادر منطقة الهبوط، أما برشلونة فتوقف رصيده عند 91 نقطة متوجًا باللقب، علمًا بأن هذه هي الهزيمة الخامسة له الموسم الجاري.