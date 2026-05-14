القادسية يواجه الحزم بذكرى الخماسية

يسعى فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى تكرار التفوق على ضيفه الحزم في المواجهة التي تجمعهما الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي.

واكتسح الفريق القدساوي نظيره الحزم بنتيجة 5-1، ليرفع عدد انتصاراته أمام ضيفه إلى ثلاثة مقابل خسارة وحيدة، بينما انتهت ثلاثة بالتعادل خلال 7 لقاءات بين الطرفين في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009.

وبخلاف دوافع تأكيد التفوق، يطمح القادسية صاحب المركز الرابع بـ71 نقطة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الخسائر في المباراة السادسة تواليًا.

على الجانب الآخر، يبحث فريق الحزم التاسع بـ39 نقطة عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت في آخر ثلاث جولات «تعادلين وخسارة»، فضلًا عن تحسين مركزه في الترتيب العام للدوري بعدما ضمن البقاء في دوري الكبار موسمًا آخر.