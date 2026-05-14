الفتح والنجمة.. بين التحسين والوداع

يستضيف فريق الفتح الأول لكرة القدم، نظيره النجمة، الخميس، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن الجولة الـ33 قبل الأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة تمامًا، إذ يتطلع الفتح إلى حصد ثلاث نقاط جديدة من أجل تحسين مركزه في الترتيب للعام للدوري، وفي المقابل يسعى النجمة إلى تحقيق فوز معنوي بعد هبوطه رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويحتل الفتح المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، بينما يملك النجمة متذيل الترتيب 13 نقطة.

ويمني الفتح في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين وخسارتين في آخر 4 مباريات، معولًا في ذلك على دعم جماهيره.

بدوره، يأمل النجمة في تسجيل انتصاره الأول على الفتح في دوري المحترفين، بعد أن انتهت مباراتهما في الدور الأول بالتعادل 1-1.