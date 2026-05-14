الاتفاق والاتحاد.. صراع على الآسيوية

يرفع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد شعار الفوز من أجل تعزيز حظوظهما في حجز مقعد مؤهل للمشاركة القارية الموسم المقبل، عندما يلتقيان الخميس على ملعب إيجو في الدمام ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الشرقي المركز الـسابع برصيد 49 نقطة، متأخرًا بـ3 نقاط عن الاتحاد والتعاون «52 نقطة لكل منهما» في المركزين السادس والخامس تواليًا، علمًا أن الفريق الجداوي لديه مباراة مؤجلة أمام الشباب.

واعتمد الاتحاد السعودي مشاركة ستة فرق في بطولتي آسيا الموسم المقبل بواقع خمسة في دوري أبطال آسيا للنخبة وواحد ضمن دوري أبطال آسيا 2، ما فتح المجال أمام الستة الأوائل في الدوري للظهور آسيويًا.

ويطمح الاتفاق تحت قيادة مدربه سعد الشهري إلى حصد ثلاث نقاط جديدة معولًا على المعنويات العالية للاعبيه بعد الفوز الكبير على الخليج 5-0 في الجولة الماضية، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس تفوق عليه في آخر أربع مواجهات جمعت الفريقين في الدمام.

ويعود الانتصار الأخير للفريق الشرقي على نظيره الجداوي في الدمام إلى 30 يناير 2021 حينما تغلب عليه 2-0، وبعدها تواجها أربع مرات دون أن يتمكن الاتفاق من تحقيق الفوز، إذ كسب الاتحاد 3 مباريات، وانتهت واحدة بالتعادل.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الفريق الاتحادي في رد الدين إلى مضيفه بعد الخسارة أمامه 0-1 في الدور الأول.