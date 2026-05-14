الريال يبدأ عملية انتخاب الرئيس

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، رسميًا، إجراءاته الانتخابية بعد إعلان فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس الإدارة، قراره الدعوة إلى انتخابات ينوي الترشح فيها مجددًا.

وأوضح النادي الملكي في بيان صحافي، أن باب تقديم الترشيحات سيبقى مفتوحًا لمدة عشرة أيام، حتى 23 مايو الجاري.

ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح عضوًا في النادي منذ 20 عامًا، وأن يقدّم ضمانة مالية بقيمة 187 مليون يورو «219 مليون دولار»، أي ما يعادل 15 في المئة من الميزانية السنوية للنادي، على أن تكون مدعومة بأصول شخصية.

وأعلن بيريز الذي أُعيد انتخابه بالتزكية يناير 2025، لولاية تمتد أربعة أعوام، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، ترشحه مجددًا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن إنريكي ريكيلمي، رئيس مجموعة «كوكس» العاملة في قطاعي المياه والطاقة، يدرس خوض السباق الانتخابي.

وفي رسالة نشرتها عدة وسائل إعلام إسبانية، طلب رجل الأعمال الناشط في مجال الطاقة المتجددة من بيريز منح مزيد من الوقت للاستعداد لاحتمال الترشح.

وردّ بيريز في مقابلة مع قناة «لا سيكستا» التلفزيونية الأربعاء قائلًا :«عندما خضت انتخابات عام 2000، لم أطلب مزيدًا من الوقت، بل ترشحت وفزت».

وفي حال تقدّم أكثر من مرشح، سيعلن المجلس الانتخابي موعد ومكان إجراء الانتخابات في الوقت المناسبـ، أما إذا لم يتقدم أيّ مرشح آخر، فسيحتفظ بيريز، البالغ 79 عامًا، بمنصبه، كما حدث في انتخابات أعوام 2013 و2017 و2021 و2025.

وأُنتخب رجل الأعمال الإسباني للمرة الأولى رئيسًا لريال مدريد عام 2000، وأشرف خلال ولايته على حقبة الـ «جالاكتيكوس»، قبل أن يستقيل عام 2006.

ومنذ عودة بيريز إلى الرئاسة 2009، أحرز ريال مدريد خمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من البطولات الأخرى.