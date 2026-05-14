5 مطارات تحصل على المستوى الثاني

حصلت 5 مطارات سعودية تابعة لتجمع مطارات الثاني على المستوى الثاني في الاعتماد الكربوني الصادر عن مجلس المطارات الدولي ACI وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الخميس.

وتضم القائمة الفائزة بالمستوى الثاني مطار الملك عبد الله الدولي في جازان، ومطار نجران الدولي، ومطار شرورة، ومطار وادي الدواسر، ومطار الوجه.

ويعد البرنامج نظامًا عالميًا معترفًا به يمنح شهادات اعتماد لإدارة الكربون، ويقيم بشكل مستقل جهود المطارات في إدارة وتقليل الانبعاثات عبر سبعة مستويات متدرجة، تعكس مدى تقدم كل مطار في رحلته نحو الحياد الكربوني، ويتعين للمطار الحاصل على المستوى الثاني تحديد أهداف خفض الانبعاثات، وإثبات تحقيق انخفاض فعلي في البصمة الكربونية.

يُذكر أن هذا التقييم ضمن التزام تجمع مطارات الثاني في تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية، ودعمه لمسار التحول نحو استدامة بيئية شاملة تتماشى مع برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي «CAESP»، ومستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.