سلوت يكشف صّحة البقاء وخطط الموسم الجديد

استبعد الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، التوقعات حول مستقبله مع «الريدز».

وقال سلوت في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل مواجهة أستون فيلا، الجمعة :«لدي كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أني سأكون مدرب ليفربول في الموسم المقبل»، في حين اعتبر أن النقاشات والانتقادات التي أُثيرت عقب موسم مخيّب تبقى مشروعة ومفهومة.

وأضاف المدرب الهولندي :«لا أعتقد أني أقرر ذلك بمفردي، لكن لدي كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أني سأكون مدرب ليفربول في الموسم المقبل، أولها إرتباطي بعقد مع النادي، وثانيًا بناءًا على كل المحادثات التي نجريها، هذا هو تصوري للأمر».

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق عشرين نقطة عن أرسنال المتصدر، بعد عام من الظفر بلقب الـ «برميرليج» في موسم سلوت الأول بعد خلافة الألماني يورجن كلوب.

وأنفق «ريدز» رقمًا قياسيًا يُقدر بـ 609 مليون دولار، الصيف الماضي، لجلب لاعبين جدد، إلا أن هذا الاستثمار الضخم بدا أنه أعطى نتيجة معاكسة.

وأثّرت الإصابات التي طالت لاعبين أساسيين على مشوار الفريق الأحمر طوال الموسم، في وقت اضطر فيه النادي أيضًا إلى التعامل مع وفاة البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سير يوليو 2025.

ويضمن حلول ليفربول بين الخمسة الأوائل مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين أنه يتقدم بفارق أربع نقاط عن بورنموث، السادس قبل جولتين من النهاية.

إلا أن الإحباط تجاه سلوت بدا جليًا في مدرجات ملعب «أنفيلد» خلال الأشهر الماضية.

وأُطلقت صافرات استهجان قوية عند نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الأسبوع الماضي أمام تشلسي المتعثر 1-1، كما وُوجه قرار استبدال ريو نغوموها خلال اللقاء بانتقادات حادة وصيحات استهجان.

وعن ماحدث أكمل سلوت :«أعتقد أن العالم أصبح يتجه إلى أنه إذا لم يقدّم المدرب أو النادي أفضل موسم، فهناك دائما نقاش. هذا يحدث في كل مكان في العالم، وليس في ليفربول فقط. هذه هي الحقيقة الجديدة في كرة القدم، ليس من حقي أن أحكم على من يحكمون عليّ. لديهم كل الحق في إبداء آرائهم».

ووعد سلوت بعد مباراة تشلسي بتقديم فريق مختلف في الموسم المقبل، إذا سارت فترة الانتقالات بالشكل الذي يتوقعه، مؤكدًا على أنه في صلب خطط النادي المتعلقة بملف الانتقالات والتحضير للموسم المقبل، متابعًا :«نحن نعرف أين سنذهب في الجولة التحضيرية. تم وضع الخطط، والمحادثات مع النادي بشأن التعاقدات الجديدة مستمرة، وأنا مشارك في ذلك».

وارتبط اسم الإسباني شابي ألونسو، لاعب ليفربول السابق، بإمكانية الحلول مكان سلوت، لكن تقارير صحافية أخيرة أشارت إلى أن المدرب السابق لباير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني يقترب من تولي قيادة تشلسي في الموسم المقبل.