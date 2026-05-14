ماذا تعرف عن بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها السعودية؟

تعود فكرة «الجائزة الكبرى» في ألعاب القوى إلى عام 1985 عندما أطلق الاتحاد الدولي للعبة «IAAF» والمعروف حاليًا باسم «World Athletics» أول سلسلة رسمية بهذا الاسم تحت مسمى «IAAF Grand Prix»، وانطلقت فعالياتها الأولى في مدينة سان خوسيه بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بداية نظام احترافي عالمي يعتمد على سلسلة من الاجتماعات الدولية التي تُنظم في مدن متعددة حول العالم، وتشمل أوروبا وأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا، مع نظام نقاط وتصنيف ينتهي ببطولة ختامية تجمع أفضل المتسابقين.

واستمرت هذه السلسلة حتى عام 2009، قبل أن يتم إعادة هيكلتها واستبدالها بدءًا من عام 2010 بسلسلة Diamond League التي أصبحت اليوم البطولة الأبرز عالميًا في منافسات ألعاب القوى خارج البطولات الكبرى مثل الأولمبياد وبطولات العالم.

وتحتضن السعودية يومي 15 و 16 مايو الجاري بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2026 والتي تُعد حدثًا دوليًا ضمن سلسلة البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى وتنظم على مضمار وميدان جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات ألعاب القوى من مختلف دول العالم.

وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها التي تستضيفها السعودية ضمن سلسلة البطولات المعتمدة، وتشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم ألعاب القوى العالميين، من بينهم البريطانية ديزيريه هنري بطلة سباقات 100 متر و200 متر، والبريطاني توبي هاريس أحد أبرز المتخصصين في سباق 200 متر، والليتوانية دوفيل كيلتي نجمة الوثب الثلاثي، والجنوب إفريقي أدريان سوارت بطل سباق 400 متر.

وقد تم الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين، والتي تضم أكثر من 200 رياضي ورياضية من مختلف أنحاء العالم، يمثلون 40 دولة عبر خمس قارات.