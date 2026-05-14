صراع الهبوط.. الخطر يحاصر الرياض وضمك والخلود

انحصر المقعد الأخير لصراع الهبوط إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، والذي سيرافق فريقي النجمة والأخدود، بين فرق الخلود وضمك والرياض، وذلك قبل جولتين من نهاية دوري روشن السعودي.

ويملك الخلود 23 نقطة، فيما يتساوى ضمك والرياض برصيد 26 نقطة، ويحتاج الخلود إلى نقطة واحدة من مباراتيه أمام الأهلي والفتح، لضمان البقاء، وفي حال خسارته، وفوز ضمك والرياض في مواجهتيهما المتبقيتين، سيتساوى الثلاثي نقطيًا بـ32 نقطة.

في هذه الحالة، يتصدر نادي الرياض جدول الترتيب الثلاثي المصغر بين الفرق الثلاثة، ويتراجع الخلود إلى المركز الأخير ليكون الهبوط من نصيبه.

وفي حال حقّق الخلود نقطة واحدة، سينحصر الهبوط بين ضمك والرياض، إذ يلعب ضمك أمام الفيحاء أولًا ثم يختم مبارياته مع النصر، والأخير يحتاج الفوز للتتويج بلقب الدوري في حال واصل الهلال المطاردة بالفوز على العلا والفيحاء.

في المقابل، تتبقّى للرياض مباراتان أمام التعاون والأخدود، الأولى في القصيم، والثانية في الرياض أمام فريق ودّع الدوري.

ويتفوق ضمك على الرياض في المباريات المباشرة بعد الفوز عليه في الدور الثاني 3ـ0، وتعادله معه في الدور الأول 1ـ1، وفي حال استمرار النقاط متعادلة بينهما، سيكون البقاء من نصيب ضمك.

وتضبط ثلاثة سيناريوهات الصراع بين الفريقين، الأول حصد الفريقين عدد النقاط ذاته في الجولتين الأخيرتين، وعندها يهبط الرياض وينجو ضمك بفضل المواجهات المباشرة.

في السيناريو الثاني، يبقى الرياض من خلال جمع نقاط أكثر من ضمك في الجولتين المتبقيتين.

وفي السيناريو الثالث، يحسم ضمك البقاء بالفوز في مباراتيه دون النظر إلى نتائج الرياض.