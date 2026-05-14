أرتيتا يثق في جاهزية «المدفعجية»

كشف الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، عن جاهزية «المدفعجية» الذهنية العالية فيما تبقى من الموسم الجاري.

وقال أرتيتا، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة بيرنلي، الإثنين المقبل: «الفريق حاضر ذهنيًّا. إنه يعيش اللحظة وفي حالة عاطفية جيدة جدًّا. مستوى الطاقة لدى اللاعبين حاليًّا هو المستوى المناسب، معظم اللاعبين ⁠متاحون الآن، صحيح أننا فقدنا بن وايت قبل ‌أيام، لكن اللاعبين الآخرين سيعودون ‌أيضًا. الجميع متحمسون للغاية ويشعرون بالتفاؤل بشأن ​الطريقة التي يمكننا بها إنهاء الموسم».

وأكد المدرب الإسباني أنَّ المدافع وايت تعرض لإصابة طويلة الأمد، ما جعل ‌أرسنال يعاني من نقص في اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، لا سيما مع غياب يورن تيمبر للإصابة، مضيفًا: «علينا البحث عن بدائل. لدينا اثنان من اللاعبين غير جاهزين في الوقت الجاري، لذلك ‌نحتاج إلى البحث عن حلول أخرى، الشيء الجيد هو أننا مررنا بهذه التجربة في جميع أنحاء الملعب هذا ⁠الموسم، لأنه ⁠عندما واجهتنا مشاكل مثل هذه، وعادة كانت في نفس المركز، فإننا نجحنا في الحفاظ على المستوى المطلوب من الأداء والثبات، لذلك أنا متأكد من أننا سنفعل ذلك».

وشارف موسم ‌أرسنال على الانهيار أبريل الماضي، لكن سلسلة من النتائج الإيجابية أحدثت فرقًا كبيرًا في معنويات الفريق.

وبعد خسارته في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مارس الماضي أمام مانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الممتاز، ودع أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الثمانية بخسارته أمام ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الثانية، ليتبدد سعي الفريق لتحقيق رباعية من الألقاب.

وتراجع الفريق عن صدارة الدوري الإنجليزي ‌لفترة وجيزة ‌لصالح مانشستر سيتي، لكن أربعة انتصارات في ​خمس ‌مباريات ⁠في ​كافة المسابقات تعني ⁠أنَّ النادي اللندني يدخل مباراته قبل الأخيرة في الدوري متقدمًا بفارق نقطتين.

وحجز «المدفعجية» مكانًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ من المقرر أن يواجهوا باريس سان جيرمان، حامل اللقب.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 79 نقطة من 36 مباراة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا يتمتع بأفضلية فارق الأهداف.