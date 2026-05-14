قبل أوساكا.. جيسوس يستنجد بالأولمبي

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عبد الملك الجابر، وعواد أمان، وسعد حقوي، لاعبي تحت 21 عامًا، إضافة إلى سامي النجعي، وذلك للمشاركة في تدريب الخميس، الذي يسبق خوض نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، السبت المقبل، في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن جيسوس يهدف من هذه الخطوة إلى تعويض النقص في صفوف فريقه، جراء الإصابات المتفرقة التي يعاني منها بعض من أهم أعمدته الأساسية، والذين طالتهم الإصابة عقب نهاية مواجهة «الديربي» أمام الهلال، الثلاثاء الماضي، وانتهت بالتعادل 1ـ1.

وبيّن أن البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي، سيسلم مواطنه جيسوس مدرب الفريق، التقرير الطبي الخاص باللاعبين المصابين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، وعبد الإله العمري، إضافة إلى تحديث الحالة الطبية للثلاثي، عبد الله الخيبري والبرازيلي أنجيلو جابرييل، ونواف العقيدي، والمتوقع غيابهم عن المواجهة القارية.

وكان جيسوس استدعى عبد الرحمن العتيبي، حارس المرمى، لتعويض غياب نواف العقيدي المصاب، في ظل ابتعاد الحارسين راغد النجار ومبارك البوعينين، اللذين خرجا من الحسابات بعدما أجريا عمليتين جراحيتين في الرباط الصليبي الموسم الجاري.

ويستعد القطب العاصمي، لمواجهة أوساكا عند الـ 08:45 دقيقة على ملعب «الأول بارك» في الرياض، السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، على أن يختتم موسمه الرياضي، الخميس المقبل، أمام ضمك في الجولة التي ستحدد بطل دوري روشن السعودي الموسم الجاري.