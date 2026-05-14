الهلال.. توصية تحدد مشاركة 3 لاعبين

يجري الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي مالكوم فيليبي، وسالم الدوسري، لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس، فحصًا طبيًا في عيادة النادي، لمعرفة مدى قدرتهم على المشاركة أمام نيوم، السبت المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي، سيقدم للإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق، توصياته الطبية عن حالة المصابين الثلاثة، قبل انطلاق التدريبات، على أن تتضح الصورة النهائية لمشاركتهم في المواجهة من عدمها الليلة.

واضطر إنزاجي، مدرب الفريق، إلى استبدال اللاعبين الثلاثة خلال مواجهة «الديربي» أمام النصر، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، إذ أخرج بنزيما وسالم عند الدقيقة 69، وحل البرازيلي ماركوس ليوناردو وسلطان مندش بديلين لهما، وعند الدقيقة 87 غادر مالكوم مصابًا وعوضه مراد هوساوي، وشوهد اللاعبون الثلاثة يضعون كمية ثلج على موضع إصابتهم لتخفيف الألم.

إلى ذلك، يخضع اللاعبون الذين شاركوا أمام النصر لتدريبات استرجاعية واستشفائية، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بعد المجهود الذي بذل، على أن يكمل البقية التمارين اللياقية والفنية.

وأنهى الأزرق العاصمي، مواجهة الغريم بالتعادل 1ـ1، وذلك قبل نهاية المباراة بثوان قليلة، وذلك بعدما ظل النصر متقدمًا منذ الدقيقة 37 من شوط المباراة الأول.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية برصيد 78 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، مع تبقي مواجهتين أمام نيوم والفيحاء، فيما يلعب المتصدر الخميس المقبل أمام ضمك.