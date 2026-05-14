نيوزيلندا تعلن التشكيل النهائي

اعتمد دارين بيزلي، مدرب منتخب نيوزيلندا الأول لكرة القدم، 26 لاعبًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاق منافساتها من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال بيزلي للصحافيين بعد إعلان التشكيل النهائي لمنتخب نيوزيلندا: «لدينا بالتأكيد مجموعة جيدة من اللاعبين للاختيار من بينهم، كان الأسبوع ‌الماضي صعبًا، حيث جرت الكثير من المحادثات، كان التحدث إلى اللاعبين ⁠وإحباطهم بعدم ⁠اختيارهم أمرًا صعبًا للغاية».

وأدرج بيزلي ضمن التشكيلة المونديالية المُدافع المخضرم تومي سميث، إضافة إلى لاكلان بايليس، لاعب الوسط الشاب، الذي يشارك في الدوري الأسترالي.

ولم يلعب سميث، الذي كان في تشكيلة نيوزيلندا في كأس العالم 2010، مع المنتخب منذ عام 2024.

وانضم الظهير ليبراتو كاكاتشي، على الرغم من معاناته من الإصابات طوال الموسم مع فريق ريكسام الويلزي، إلى جانب مايكل وود، حارس المرمى، ضمن ‌الحراس الثلاثة إلى جانب ماكس كروكومب وأليكس بولسن.