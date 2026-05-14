آل عامر لـ«الرياضية»: أكتوبر موعد المزاد.. وسلالات إبل نجران موثقة

أوضح هادي بن بنيان آل عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإبل في نجران، أن موعد النسخة الثالثة من مزاد الإبل سيكون في أكتوبر المقبل.

وقال لـ«الرياضية»: «نعمل حاليًا على تجهيز الوقت الجديد للنسخة الثالثة من مزاد نجران للإبل بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في الأولى والثانية وأمامنا تحدٍ كبير في الثالثة».

وأكد آل عامر أن جمعية الإبل في نجران تعمل على توثيق السلالات الخاصة بالإبل في المنطقة.

وأضاف: «لدينا في نجران سلالات معروفة في الإبل منها «المجاهيم والأوراك والأصائل وحمر المجاهيم»، ونعمل حاليًا على توثيقها في السجلات بشكل رسمي من قبل الجمعية التي تأتي تحت إشراف إمارة نجران لتكون مرجعًا في الأعوام المقبلة».

وكشف آل عامر عن أن الجمعية تعد الأولى على مستوى السعودية والخليج، مؤكدًا أنها قدمت العديد من المبادرات في الفترة الماضية.

وأردف: «الجمعية تقدم مبادرات كثيرة منها مهرجان مزاد الإبل، ومهرجان الأمير جلوي بن عبد العزيز لسباقات الهجن بنسختها الأولى، وشاركنا في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد ضمن جناح إمارة منطقة نجران في واحة الأمن، تحت شعار «أصالة وأمن». وشاركت في يوم التأسيس من خلال الهجانة السعوديين».