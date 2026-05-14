جالتييه: الهلال صعب.. والتتويج ينتظر النصر

رشح الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، النصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي الموسم الجاري، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال، السبت المقبل، في الجولة قبل الأخيرة.

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر ناديه في تبوك الخميس: «فرصة النصر للتتويج باللقب أسهل كونه سيواجه ضمك في الجولة الأخيرة، ما يجعل فرصة الهلال صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه سيخوض مباراة السبت دون ضغوط، بعد الفوز على الشباب في المباراة الأخيرة، متمنيًا أن يظهر لاعبوه بشكل جيد على المستويين الجماعي والفردي».

وتابع «الهلال فريق قوي جدًا، فازوا في 12 مباراة من 16 على أرضهم، وفي مباراة الذهاب قدمنا شوطًا أول جيدًا أمامهم، لكن في الشوط الثاني تفوقوا علينا في المباراة».

وأضاف: «سنحاول تحقيق المركز السابع، وسمعنا بعض الأخبار المتداولة أن صاحب المركز الثامن من الممكن أن يشارك في بطولة أندية الخليج، وحاليًا تركيزنا منصب على المباراتين المتبقيتين، وسنقاتل لأجل تحقيق المركز السابع».

وكشف جالتييه عن أن لاعبه سعيد بن رحمة لن يشارك أمام الهلال بسبب الإصابة، لكنه أشار إلى أن الهلال ربما يفتقد هو الآخر خدمات لاعبين مؤثرين بعد إصابة البرازيلي مالكوم فليبي والفرنسي كريم بنزيما أمام النصر».

وعن مواجهة الهلال الذي يضم 5 لاعبين فرنسيين ورأيه في حضور اللاعب الفرنسي في الدوري السعودي قال: «سعيد جدًا برؤية سايمون بوابري، وكذلك بنزيما الذي سبق أن دربته في ليون، سنقدم كل ما لدينا في المباراة، وعمومًا أنا سعيد بحضور الفرنسيين في الدوري السعودي القوي».