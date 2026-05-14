إنريكي: الدوري الأصعب ونحترم لانس

عدَّ الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، أنَّ بطولة الدوري الفرنسي هي الأصعب من بين الألقاب التي ينافس عليها فريقه، مثمنًا في الوقت ذاته منافسه لانس، الذي ظلَّ في صراع معه على صدارة الترتيب حتى الجولات الأخيرة.

وقال إنريكي، عقب المباراة: «لم تكن النتيجة عادلة لفريق لانس، استحقوا نتيجة أفضل، لكننا أظهرنا مرة أخرى المستوى والطموح اللازمين لإنهاء الموسم في الصدارة».

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، الخميس: «نحن سعداء للغاية لأنَّ هذا اللقب هو الأصعب من بين الألقاب الثلاثة، قدَّم لانس بطولة رائعة. كانت المباراة على هذا الملعب مباراة مهمة، لأننا سنشارك معًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. علينا أن نستمتع بهذه اللحظة».

وفاز باريس سان جيرمان 2ـ0 على لانس، وتُوِّج بطلًا للدوري للمرة الخامسة على التوالي.

وافتتح النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة «29»، وأضاف السنغالي إبراهيما مباي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنحا سان جيرمان النقاط الثلاث، التي كانت كافية لحسمه اللقب قبل خوض الجولة الأخيرة للبطولة.

وارتفع رصيد سان جيرمان، الذي حقق فوزه الـ24 في المسابقة الموسم الجاري مقابل 4 تعادلات و5 هزائم، إلى 76 نقطة، ليضمن إنهاءه البطولة وهو متربع على القمة.

وتقدم فريق العاصمة الفرنسية بفارق تسع نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه لانس، الذي بقي في المركز الثاني، الذي ضمن له المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.