سينر في روما.. تأهل ورقم قياسي

بلغ الإيطالي يانيك سينر، لاعب التنس، المصنف أول عالميًا، الدور نصف النهائي من دورة روما في كرة المضرب، بفوزه الخميس على الروسي أندري روبليف 6ـ2 و6ـ4، محققًا في طريقه رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة.

ورفع الإيطالي رصيده إلى 32 انتصارًا تواليًا في ماسترز الألف نقطة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله الصربي نوفاك ديوكوفيتش 2011.

وكان روبليف أول لاعب مصنف يواجهه سينر في نسخة هذا العام من دورة روما، ونجح في إنهاء اللقاء سريعًا ضد المصنف 16 عالميًا و12 في الدور، وذلك أمام جمهور غفير ومتحمس في الملعب الرئيس.

وفي نصف النهائي، من المرجح أن يلتقي سينر مع الروسي دانييل مدفيديف، المصنف سابعًا وبطل نسخة 2023 الذي يلتقي مساء الخميس الإسباني مارتين لاندالوسي.

وفرض سينر نفسه الأبرز ليصبح أول إيطالي يحرز لقب دورة روما منذ خمسة عقود، مع احتمال إضافة اللقب الكبير الوحيد الغائب عن خزائنه في بطولة رولان جاروس.

ولم يظهر روبليف أي مقاومة تذكر وخسر إرساله في الشوط الأول من كل مجموعة، ما منح سينر أفضلية مريحة منذ البداية، كما ارتكب 28 خطأ مباشرًا خلال 18 شوطًا.

في المقابل، أظهر سينر لمحات من أفضل مستوياته، وكان من بينها ضربة ساقطة ساعدته على كسر إرسال روبليف للمرة الرابعة والتقدم 4ـ1 في المجموعة الثانية، وهي أفضلية كانت أكبر من أن يتمكن منافسه من تعويضها.

ويحاول سينر الذي بات في دورة مدريد اللاعب الأول الذي يحرز خمسة ألقاب متتالية في دورات ماسترز الألف نقطة، امتدادًا من دورة باريس العام الماضي، أن يضيف اللقب الوحيد الذي لم يحرزه حتى الآن في دورات ماسترز الألف نقطة.

وبعد عام على خسارته النهائي أمام ألكاراز في عودته من إيقاف دام ثلاثة أشهر، بسبب قضية منشطات، يمكن لسينر الآن أن يمنح بلاده لقبها الأول على أرضها منذ أدريانو باناتا 1976.