كاريلي: مباراتا الفيحاء والنصر حاسمتان.. ولا بقاء إلا بالفوز

طالب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، لاعبيه بـ «أقصى درجات التركيز» قبل آخر مواجهتين لهم في دوري روشن السعودي أمام الفيحاء والنصر، مشددًا على ضرورة تقديم أداء جيد وترجمته إلى فوز.

وقال في مؤتمر صحافي، الخميس، عشية لقاء الفيحاء: «أمامنا مباراتان حاسمتان، ولقاء الغد مفصلي في مشوارنا».

وأضاف: «أطالب اللاعبين بأقصى درجات التركيز لتكرار الأداء الجيد وتحويله إلى فوز».

وأشار إلى نجاحه في تحسين وضع الفريق منذ توليه مهمة تدريبه، بعدما كان يملك 12 نقطة فقط قبل قدومه.

وحدّد هدفهم بالقول: «هدفنا واضح، ولا سبيل للبقاء إلا بحصد النقاط على أرضية الملعب».

وأكد حرصه على «تحقيق التوازن بين الخطوط الثلاثة في كل مواجهة» من أجل الخروج منها بالنتيجة المطلوبة.

وأثنى على الفيحاء قائلًا: «الفيحاء فريق منظم بقيادة مدرب خبير، وسنحدد توقيت الهجوم والدفاع بعناية»، منوهًا إلى ترقبه موقف المهاجم الإيفواري ياكو ميتي من المشاركة بعد خروجه مصابًا أمام الاتحاد في المباراة الماضية.

ويتساوى ضمك مع الرياض، شاغل أول مراكز الهبوط، بـ 26 نقطة لكل منهما، مع تبقي مباراتين لهما في الدوري.