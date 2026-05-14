مدربو أوساكا: النصر قوي ورائع.. وانتظروا هجومنا

وصف الثلاثي ياسوهيتو إندو وتوموكازو ميوجين ويوسوكي فوجيجايا، أعضاء الجهاز الفني في فريق جامبا أوساكا الأول لكرة القدم، منافسهم النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2 بالقوي، نظير ما يضمه من لاعبين على مستوى عالٍ يتقدمهم الثلاثي البرتغاليان كريستيانو رونالدو وجواو فيليش والسنغالي ساديو ماني.

وقال الثلاثي، عبر الحساب الرسمي للنادي الياباني في منصة «إكس» الخميس: «لاعبو النصر رائعون، لكننا سنحللهم أيضًا، هم ليسوا أقوياءً في جانب واحد فقط، نحن في أوساكا نريد أن نهاجمهم بقوة».

على الطرف ذاته، أكد شينوسوكي ناكاتاني، لاعب فريق جامبا أوساكا، أنَّ هناك مباراة وحيدة ندم عليها منذ انضمامه إلى الفريق، لكن لن أدع هذا الندم يتكرر».

فيما ذكر تاكاشي أوسامي، لاعب الفريق الياباني: «إنَّ الأمور في النادي تسير بطريقة مثالية، إذ تم تسليم الراية بين بوياتوس، المدرب السابق، بطريقة رائعة، وسيتلقى أخبارًا سارة».

ويخوض الفريق الياباني، الذي وصل مبكرًا إلى الرياض، العاصمة السعودية، صباح الأربعاء، نهائي الكأس القارية، السبت المقبل عند الـ 08:45 مساءً، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.