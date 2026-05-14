يايسله: نريد أقوى دفاع وأعلى نقاط.. ولا تسألوني عن الرحيل

حدَّد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هدفين له فيما تبقى من دوري روشن السعودي، أولهما الحفاظ على صدارة أقوى دفاع في البطولة، والثاني تحقيق أعلى رصيد نقطي منذ توليه هذه المهمة قبل 3 أعوام.

وخلال مؤتمر صحافي، الخميس، تحدث المدرب عن مواجهة الخلود السبت، في الجولة الـ 33 قائلًا: «سنواجه صعوبة في المباراة بسبب الإصابات التي داهمت الفريق، ومع ذلك حريصون جدًّا على الفوز بآخر لقاءين لختام الموسم بأفضل صورة ممكنة».

وأضاف: «تبقى لنا هدفان: نريد إنهاء الموسم ونحن أقل فريق استقبالًا للأهداف في الدوري، وكذلك تحقيق أكبر عدد نقاط نستطيع الحصول عليه وسيكون الأعلى لي خلال مواسمي الثلاثة».

وتابع: «نسعى لأن تكون آخر مباراة على أرضنا احتفالية لجماهيرنا ونتمنى حضورهم بكثافة فيها».

وأجاب مجددًا عن استفسار حول ما يتردد عن رحيله بعد نهاية الموسم قائلًا: «‏تركيزي حاليًّا على مباراة الخلود فقط ولا شيء آخر».

وكان المدرب أدلى بإجابة مشابهة بعد المباراة الماضية أمام التعاون التي انتهت أهلاوية بنتيجة 2ـ1.

ويحتل الفريق الجدّاوي المركز الثالث في جدول الترتيب متخلفًا بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي يقف ثانيًا أسفل النصر المتصدر.