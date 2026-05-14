أندية «روشن».. 18 يحصلون على الرخصة الآسيوية

حصلت الأندية الـ 18، المشاركة في دوري روشن السعودي، على الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي المقبل، في سابقة هي الأولى منذ تطبيق نظام تراخيص الأندية موسم 2012ـ2013، حسبما أعلنت رابطة دوري المحترفين، الخميس.

وجاءت قرارات لجنة التراخيص عقب اجتماعها الخميس، بعد مراجعة الملفات والمستندات المقدمة عبر نظام «CLAS»، والتأكد من استيفاء الأندية المعايير الرياضية والإدارية والمالية والقانونية ومعايير البنية التحتية.

ويأتي منح الرخصة لجميع الأندية، على الرغم من رفع عدد المعايير المطلوبة خلال الموسم الجاري من 52 إلى 70 معيارًا.

وأكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنَّ النتائج تعكس تطور العمل المؤسسي داخل الأندية، إلى جانب متابعة إدارتَي تراخيص الأندية وتطوير الأندية لاستيفاء المتطلبات ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وأوضحت الرابطة أنَّ نظام تراخيص الأندية يُعد أحد الأدوات الاستراتيجية المحورية لرفع كفاءة العمل داخل الأندية وتعزيز استقرارها، عبر تطبيق معايير ومقاييس واضحة تركز على الجوانب الأساسية للاستدامة، وتدعم بناء بيئة تنافسية أكثر احترافية من الناحية الإدارية والمالية والتنظيمية، بما ينعكس على جودة المنافسة داخل الملعب وخارجه.