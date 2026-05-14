الخميس.. 10 أفلام جديدة في السينما السعودية

تحتضن صالات السينما السعودية 10 أفلام جديدة الخميس، وجاءت تزامنًا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، وتختلف مساراتها بين الأكشن والمغامرات والرعب والإثارة والدراما والكوميديا.

ويتصدر فيلم «Bone Keeper» ـ «بون كيبر» قائمة الأفلام، وتدور قصته حول ستة أصدقاء شباب يحققون في سلسلة غامضة من قضايا اختفاء أشخاص داخل كهوف نائية، بحثًا عن إجابات تقودهم إلى عمق المجهول. لكن مغامرتهم سرعان ما تتحوَّل إلى كابوس مرعب.

الفيلم من إخراج وتأليف هوارد جي فورد، ويشارك في بطولته جون ريس ديفيس، وسارة أليكساندرا ماركس.

والفيلم الثاني يأتي «الكلام على إيه؟!: أول ليلة» وتدور أحداثه حول أربع حكايات متشابكة لأزواج ينتمون إلى خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، تجمعهم ليلة الزفاف بما تحمله من توتر وترقب.

الفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، وجيهان الشماشرجي.

ويتناول فيلم «أثيرادي» حكاية الطالب النشيط «سامكوتي»، الذي يقرر إحياء مهرجان جامعي محظور، وسط أجواء صاخبة لمهرجان قروي مليء بالحماس والمنافسة، قبل أن تتحوَّل خطوته الجريئة إلى شرارة تشعل صراعات غير متوقعة، وتقود الاحتفال إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والفوضوية، في عمل يمزج بين الإثارة وخفة الظل والطاقة الشبابية.

والفيلم من إخراج وتأليف آرون أنيرودان، وشارك في كتابة العمل بولسون سكاريا، فيما يضم طاقم البطولة باسل جوزيف، توفينو توماس، ريا شيبو، فينث سرينيفاسان، زارين شهاب، ودارشانا راجيندران.

والفيلم الرابع «ذا ويزارد أوف كرملين» ويستعرض حكاية مخرج شاب يجد نفسه داخل الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين خلال مرحلة صعوده إلى السلطة في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث تبدأ مهمته بصناعة الصورة وتوجيه الحضور الإعلامي، قبل أن تنزلق تدريجيًّا إلى لعبة قاسية من النفوذ والفساد والسيطرة، في عالم تصبح فيه كل خطوة محسوبة وكل قرار محفوفًا بثمن باهظ.

والفيلم من إخراج أوليفيير أساياس، وشارك في تأليفه مع إيمانويل كارير، ويضم طاقم البطولة توم ستوريدج، أليشيا فيكاندر، جود لو، بول دانو، جيفري رايت، وويل كين.

ويعرض فيلم «كاروبو» بصالات السينما السعودية في إطار من التشويق والفانتازيا تسكن روح إلهية جسد رجل يعمل محاميًا، لتمنحه قوة استثنائية تدفعه إلى مواجهة الفساد والدفاع عن المجتمعات المهمّشة. ومع تصاعد الأحداث، يتحوَّل البطل إلى حارس خارق يسعى إلى إصلاح ما فسد، في رحلة مليئة بالمواجهات والإثارة والبحث عن الحق داخل عالم فقد توازنه.

والفيلم من إخراج رج بالاجي، وشارك في تأليفه مع راثنا كومار، ويضم طاقم البطولة سوريا، براكاش راج، يوجي بابو، تريشا كريشنان، سواسيكا فيجاي، وناتاراجان سوبرامانيام.

وتشهد صالات السينما السعودية عرض فيلم «بيلي إيليش: هِت مي هارد آند سوفت ـ ذا تور»، الذي يوثق واحدة من أبرز محطات الجولة الموسيقية للأمريكية بيلي إيليش، المغنية وكاتبة الأغاني، في مدينة مانشستر، وينقل حفلها إلى الشاشة الكبيرة بتجربة بصرية غامرة بتقنية ثلاثية الأبعاد، احتفاءً بألبومها «Hit Me Hard and Soft».

ويقدم العمل للجمهور تجربة موسيقية مختلفة تجمع بين الأداء الحي، والإخراج السينمائي، والأجواء الجماهيرية الضخمة التي رافقت جولتها العالمية الناجحة.

والفيلم من إخراج جيمس كاميرون وبيلي إيليش، ويشارك فيه كل من بيلي إيليش، جيمس كاميرون، وفينياس أوكونيل، سولومون سميث، وأندرو مارشال، وتوم كراوتش.

ويعرض فيلم «إن ذا جراي» في السينما السعودية الذي يسلط الضوء على مهمة سرية معقدة يقودها فريق من العملاء المحترفين الذين يعيشون في الظل بعيدًا عن الأنظار، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام عملية محفوفة بالمخاطر لاستعادة ثروة مسروقة تقدر بملايين الدولارات. ومع تورط مفاوِضة بارزة في قلب الأزمة، يتعين على الفريق تحديد الطريق الأكثر أمانًا لهروبها، بينما تتحوَّل المهمة إلى لعبة قاتلة من الخداع والاستراتيجية والبقاء.

والفيلم من إخراج وتأليف جاي ريتشي، ويشارك في بطولته هنري كافيل، إيزا جونزاليز، جيك جيلنهال، روزاموند بايك، فيشر ستيفنس، وإيميت سكالان.

ويعرض فيلم «هيل هاوس إل إل سي: لينيج» في السعودية ويتتبع الفيلم حكاية «فانيسا شيبرد»، التي تجد نفسها محاصرة برؤى وكوابيس متكررة بعد أعوام من مرورها بتجربة اقتراب من الموت.

ومع انتقالها إلى بلدة «أبادون»، تبدأ سلسلة من الوفيات الغامضة في الوقوع من حولها، لتكتشف تدريجيًّا ارتباطًا مرعبًا يجمعها بفندق «أبادون» وقصر «كارمايكل» وجرائم قتل قديمة امتدت لعقود، قبل أحداث «Hell House LLC» بزمن طويل.

والفيلم من إخراج وتأليف ستيفين كوجنيتي، ويشارك في بطولته إليزابيث فيرميليا، سيرا سوكا، مايك سوتون، جو بانديلي، كايلا بيريجيان، وفيكتوريا أندرونيك.

وأخيرًا يعرض فيلم «توب جن» في السينما ويعود من جديد بعد 40 عامًا من صدوره الأول عام 1986، حيث يتتبع العمل قصة الطيار الشاب «بيت ميتشيل» الشهير بلقب «مافريك»، الذي يلتحق بمدرسة النخبة للطيارين العسكريين المعروفة باسم «توب جن»، وداخل أجواء مليئة بالمنافسة والاندفاع، يدفع «مافريك» قدراته وطائرته إلى أقصى الحدود، في سباق لإثبات نفسه أمام زملائه، وعلى رأسهم منافسه «آيس مان»، بينما يحاول في الوقت نفسه الفوز بقلب مدربته «تشارلي».

والفيلم من إخراج توني سكوت، وتأليف جاك إيبس جونيور وجيم كاش، ويشارك في بطولته توم كروز، فال كيلمر، كيلي ماكجليس، توم سكيريت، أنتوني إدواردز، ومايكل آيرونسايد.