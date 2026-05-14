جامبا أوساكا: علِقنا في الزحام.. وأصوات اللاعبين صارت خشنة

أشار نادي جامبا أوساكا الياباني إلى حرارة الجو في الرياض، قبل المواجهة بين فريقه الأول لكرة القدم والنصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2، مساء السبت على ملعب «الأول بارك».

وذكر النادي الياباني، الخميس، في تقريرٍ على موقعه الإلكتروني، أن الجو كان جافًا وأن الحرارة كانت «حارقة.. وكأنها تضرب البشرة» بعد وصوله إلى الرياض، صباح الأربعاء، مع بلوغ درجة الحرارة 39 مئوية نهارًا.

وتدرّب الفريق، مساء يوم وصوله، داخل مقر نادي النصر. وقبل ذلك، نزل في فندق «كراون بلازا» بالمدينة الرقمية.

وكتب الموقع الإلكتروني عن التدريب: «انتهى في حوالي ساعة وربع الساعة، وشعر بعض اللاعبين أن الهواء كان أكثر جفافًا من اليابان، وأن الغبار زاد من عطشهم، أو أن أصواتهم أصبحت خشنة كلّما تحدثوا».

وأضاف: «مع ذلك، ساعدتهم هذه التجربة، إلى جانب عوامل أخرى، على التأقلم مع البيئة المحلية، وبالمناسبة كانت رحلة العودة بالحافلة خالية من الازدحام المروري، ووصلنا إلى الفندق في نصف الوقت تقريبًا، أي نحو 30 دقيقة».

ولفت التقرير ذاته إلى قطع المسافة بالحافلة من الفندق إلى الملعب في نحو ساعة. وجاء فيه: «غادرنا الفندق قبل الـ 05:00 من مساء الأربعاء وتوجّهنا إلى ملعب التدريب بالحافلة، ربما بسبب تزامن ذلك مع ساعة الذروة، علِقنا في زحامٍ مروري، واستغرقت رحلة الحافلة نحو ساعة قبل أن نصل إلى ملعب العشب الطبيعي الذي يستخدمه فريق أكاديمية النصر».

وتطرَّق النادي الياباني مُجدَّدًا إلى درجة الحرارة في الرياض، وكتب موقُعه: «كانت درجة الحرارة خلال التدريب الأول 34 مئوية، لم تنخفض بشكل ملحوظ، لكننا شعرنا بالراحة نتيجة غياب أشعة الشمس القوية، ومع مرور الوقت بدا اللاعبون أكثر رشاقة وخفّة».

ونقل التقرير عن شينوسوكي ناكاتاني، مدافع الفريق، قوله: «أعتقد أن الفريق بأكمله سيتمكن من الانتقال إلى مستوى أعلى بكثير من النشاط والحيوية».

وصرّح زميله المهاجم ريوتارو ميشينو: «بعد الوصول، عانينا من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، لذلك ركزنا في أول تدريبٍ لنا هنا على التعافي من إرهاق السفر».

وغادر فريق جامبا أوساكا مطار كانساي الدولي في اليابان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ووصل إلى مدينة دبي الإماراتية بعد رحلة استغرقت نحو 11 ساعة، كما أورد موقعه. وبعد رحلة أقصر ووقت انتظار أقلّ، وصل إلى الرياض، لخوض المباراة النهائية.