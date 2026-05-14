لعبة «Subnautica 2» تدخل مرحلة الوصول المبكر

أعلنت «Unknown Worlds Entertainment»، شركة التطوير للعبة «Subnautica 2»، الخميس، عن دخول اللعبة رسميًّا مرحلة الوصول المبكر «Early Access»، وذلك لتقدم تجربة جديدة لجماهير سلسلة ألعاب البقاء في أعماق البحار.

وأوضحت الشركة المطوّرة أنَّ النسخة الجديدة تتميز بأنها الأولى من نوعها في تاريخ السلسلة، وهي دعم «اللعب التعاوني» «Co-op»، ما يسمح للاعبين باستكشاف الأسرار البحرية، وبناء القواعد مع أصدقائهم.

ويهدف المطورون من خلال مرحلة الوصول المبكر إلى جمع آراء مجتمع اللعبة في السعودية وأنحاء العالم، من أجل تطوير المحتوى، وتحسين الأداء قبل الإطلاق النهائي.

وتندرج أحداث اللعبة في فئة المغامرة والبقاء تحت الماء في عالم فضائي جديد، مع الحفاظ على عناصر الغموض التي ميزت الجزء الأول، لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز ألعاب المحاكاة.