الجمعة.. جيسوس وفيسينج يكشفان أوراق النهائي

يتحدث البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2 خلال مؤتمر صحافي بعد عصر الجمعة، يستمر 15 دقيقة، يبدأ في تمام الـ 05:00.

ويُعقَد المؤتمر داخل منشأة ملعب الأول بارك، التي تستضيف المباراة، في الـ 06:00 مساءً وللمدّة ذاتها، مؤتمرًا مماثلًا للألماني ينس فيسينج، مدرب جامبا أوساكا الياباني، الطرف الآخر في النهائي المرتقب، المقرّر مساء السبت على الملعب ذاته.

ويختتم النصر تحضيراته للمواجهة بحصة تدريبية، على ملعب مركز «دار النصر» التدريبي، تبدأ في الـ 07:00 من مساء الجمعة وتستغرق نحو ساعة.

بينما يخوض الفريق الياباني تدريبه الأخير على «الأول بارك». وبعد انتهاء مؤتمر فيسينج بحوالي 15 دقيقة، يبدأ التدريب، الذي يستغرق نحو ساعة.

وتأهل النصر إلى النهائي إثر فوزه 5ـ1 على الأهلي القطري، فيما فاز جامبا أوساكا 3ـ1، بمجموع الذهاب والإياب، على بانكوك يونايتد التايلاندي.