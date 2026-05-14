بعد 10 أعوام.. الملاكمة تعود إلى الذهب.. وآل الشيخ يهنئ الأبطال

عاد المنتخب السعودي للملاكمة إلى تحقيق الميداليات الذهبية بعد غيابٍ دام أكثر من عشرة أعوامٍ محرزًا ثلاثًا منها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة الجارية حاليًّا في الدوحة، العاصمة القطرية، إضافةً إلى برونزيةٍ، حسبما أعلنه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة.

وجاءت الميداليات الذهبية عبر مهند مجرشي في منافسات وزن 55 كيلوجرامًا بعد فوزه على القطري محمد الفاغي 4ـ1، وزياد مجرشي بانتصاره على البحريني عمر بودحالي بالنتيجة ذاتها في وزن 60 كيلوجرامًا.

كما واصل المنتخب السعودي تألقه بتحقيق الذهبية الثالثة عن طريق عبد الرحمن صادق في منافسات وزن 80 كيلوجرامًا بعد فوزه على الإماراتي خالد الكردي 5ـ0، فيما نال اللاعب عبد الله دركزنلي الميدالية البرونزية في منافسات وزن 75 كيلوجرامًا.

وهنَّأ آل الشيخ أبطال المنتخب السعودي والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز، مثنيًا على المستويات الفنية والروح التنافسية التي ظهر بها اللاعبون خلال البطولة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم العمل والتطوير الذي يشهده اتحاد اللعبة، والدعم المستمر للمواهب من أجل تعزيز حضور السعودية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للخطوات التطويرية التي يشهدها الاتحاد السعودي للملاكمة، والجهود المستمرة لبناء جيلٍ سعودي قادرٍ على المنافسة وتحقيق الإنجازات باسم السعودية في مختلف البطولات، وذلك بعد تنظيم عدد من البطولات الداخلية والتصفيات على مستوى مناطق البلاد لاختيار اللاعبين الأبرز، إلى جانب تنفيذ معسكرات إعدادٍ وتجهيزٍ فني بإشراف نخبةٍ من أفضل المدربين ضمن برامجَ تطويريةٍ تهدف إلى رفع جاهزية الملاكمين، وتعزيز مستوى التنافسية للمنتخب.