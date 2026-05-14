في أول نهائي عاصمي.. يونيون يخطف كأس بلجيكا

تُوِّج فريق يونيون سان جيلواز الأول لكرة القدم بكأس بلجيكا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على أندرلخت 3ـ1 عقب التمديد، الخميس، في أول نهائي بين فريقين من العاصمة بروكسل.

وهذا اللقب الثاني ليونيون سان جيلواز خلال ثلاثة أعوامٍ، بينما واصل أندرلخت، صاحب البطولات التسع، غيابه عن منصة التتويج منذ عام 2008.

وبدأت المباراة، التي استضافها ملعب «الملك بودوان»، متأخرةً دقائقَ عدة بسبب الاستخدام المفرط للألعاب النارية من قِبل مشجعي أندرلخت.

تقدَّم يونيون في الدقيقة 74 عبر المدافع الأرجنتيني كيفن ماك أليستر بعد أن سيطر فريقه على مجريات المباراة. وعقب ست دقائق، أدرك أندرلخت التعادل عن طريق المهاجم الصربي ميخايلو تسفيتكوفيتشن، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وسجل المهاجمان البديلان الدولي الغاني محمد فوسيني، والإكوادوري كيفن رودريجيز هدفين في أول عشر دقائق من الوقت الإضافي ليمنحا الفريق اللقب الرابع في تاريخه.

وشهدت المباراة خروج ناثان دي كات، لاعب وسط أندرلخت، من الملعب وهو يعرج في إصابةٍ قد تنهي آماله بالمشاركة في كأس العالم مع منتخب بلجيكا.