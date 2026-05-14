حتى 2030.. البرازيل تمدد عقد أنشيلوتي

مدّد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب الأول حتى عام 2030 قبل أقل من شهر على انطلاق مونديال 2026.

وأوضح الاتحاد في بيان الخميس أن تجديد العقد سيُبقي المدرب، البالغ 66 عامًا، على رأس الجهاز الفني للمنتخب حتى مونديال 2030 الذي تستضيفه إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وبعد مسيرة حافلة بالنجاحات مع أندية أوروبية مرموقة منذ بداية مشواره التدريبي قبل 30 عامًا، عُيّن أنشيلوتي في ربيع 2025 لإنقاذ منتخب يعاني، بعد أسابيع من إقالة دوريفال جونيور عقب خسارة قاسية أمام الأرجنتين «1-4».

وقال أنشيلوتي في البيان: «منذ الدقيقة الأولى، أدركت ماذا تعني كرة القدم لهذا البلد.. على مدى العام الماضي، عملنا على إعادة المنتخب البرازيلي إلى قمة المشهد العالمي».

وأضاف المدرب السابق لميلان وريال مدريد وتشيلسي وإيفرتون وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ أنه يريد «مزيدََا من الانتصارات، والوقت، والعمل».

وقبل تعيينه، تعاقب على تدريب البرازيل ثلاثة مدربين منذ رحيل تيتي عقب مونديال 2022. كما يُعد أنشيلوتي أول أجنبي يقود «السيليساو» منذ التجربة القصيرة للأرجنتيني فيليبو نونييس عام 1965.

من جهته، قال رئيس الاتحاد سمير زود: «يمثل تجديد عقد أنشيلوتي خطوة راسخة أخرى في التزامنا بتوفير بنية قوية وحديثة وتنافسية للمنتخب، بطل العالم خمس مرات، ونعمل يوميًا للحفاظ على مكانة البرازيل في أعلى مستويات كرة القدم العالمية، مع إيلاء اهتمام بالغ لتطوير المنتخبات الأخرى، والمسابقات التي ننظمها وتعزيز الأندية والاتحادات في جميع أنحاء البلاد»

أما جوستافو دياس نائب رئيس الاتحاد فشدد على أهمية تمديد عقد أنشيلوتي، مشيرًا إلى أن الثقة المتبادلة سهّلت التوصل إلى الاتفاق. وقال: «إن سيرة أنشيلوتي المهنية تتحدث عن نفسها. ولكن، إضافةً إلى ذلك، فهو إنسان رائع. نحن راضون للغاية عن العمل الذي تم إنجازه منذ وصوله. وبقاؤه لأربعة أعوام أخرى يعكس ثقتنا في مشروع متين، بني على التوازن والخبرة ورؤية مستقبلية».

ومن المقرر أن يعلن أنشيلوتي قائمته النهائية للبطولة في 18 مايو، قبل أن يخوض مباراة تحضيرية أخيرة أمام بنما في 31 مايو على ملعب ماراكانا. ويواجه المنتخب في كأس العالم المغرب وإسكتلندا وهايتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتوّج المنتخب البرازيلي خمس مرات بلقب كأس العالم، وهو رقم قياسي، لكنه خرج من ربع نهائي 2018 و2022، بعد الخسارة المذلة 1ـ7 التي تلقاها في المربع الذهبي 2014 أمام ألمانيا.

وخلال عام واحد، قاد أنشيلوتي «السيليساو» في 10مباريات، محققًا 5 انتصارات وتعادلين وثلاث خسائر. وسجل المنتخب تحت قيادته 18 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.